Wer im Tierladen um die Ecke seinen Tierbedarf einkauft, muss oftmals wesentlich tiefer in die Tasche greifen, als wenn er identische Produkte bei ZooRoyal bestellt. Die Erklärung dahinter ist ganz einfach. Der kleine Zoohändler kann Futter & Co nur in begrenzter Menge kaufen und einlagern. Daher sind die Einkaufspreise höher, als wenn Sie von allen Artikeln gleich ein Großsortiment bestellen. ZooRoyal hat ein großes Lager, kauft entsprechend in großen Mengen ein und gibt die Vorteile in Form von Rabatten an die Kunden weiter. Wenn Sie zusätzlich bei jedem Einkauf einen ZooRoyal Gutschein einlösen, dann erhalten Sie auf den Mengenrabatt einen zusätzlichen Vorteil.