Was 1998 als kleines An- und Verkaufs-Geschäft begann, hat sich zu einem der größten deutschen Recommerce-Unternehmen entwickelt. ZOXS ist Ihre Ankaufsplattform für diverse gebrauchte Artikel wie Handys, Konsumerelektronik, Bücher, Filme und einigen mehr. Die angekauften Artikel werden geprüft, gereinigt und dann über den eigenen Onlineshop von ZOXS wieder weiterverkauft. Was Sie also nicht mehr brauchen und aussortiert haben, ist vielleicht genau das, nach dem jemand anderes gerade sucht. So verdienen Sie nicht nur ein paar Euro dazu und schaffen Platz Zuhause, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag für die Umwelt, indem Ressourcen geschont werden. Was weiterverkauft und weiterverwendet wird, muss nicht neu hergestellt werden. ZOXS wurde bereits mehrfach für diesen Service ausgezeichnet, u.a. mit dem Testurteil „Gut“ der Stiftung Warentest. Seit der Eröffnung der ersten ZOXS-Filiale in Dinslaken-Lohberg 1998 hat sich viel getan bei dem Unternehmen. 1999 startete der erste Online-Verkauf, im Jahr 2000 der erste Online-Ankauf – mit einem gebrauchten Game Boy inklusive Spiele. Über viele Jahre wurde nur per E-Mail und Kleinanzeigenportale angekauft, im Jahr 2011 schließlich wandelte sich zoxs.de zum professionellen Ankauf-Portal. Und weil der Online-Erfolg alle Erwartungen übertraf, wurden 2012 alle stationären Filialen geschlossen, um sich ausschließlich auf den Onlinehandel zu konzentrieren.