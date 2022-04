Es ist nur ein symbolischer Akt, der aber längst überfällig erscheint. In Kiew wurde am Dienstag eine 8 Meter hohe Bronze-Statue demontiert. Sie stand seit 1982 für die russisch-ukrainische Freundschaft. In Zeiten des Angriffskrieges durch Russland war sie nun für viele eine Zumutung.

Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew:

»Wir sehen nun, was diese »Freundschaft« bedeutet – die Zerstörung ukrainischer Städte . . . das Töten von Zehntausenden friedlichen Menschen. Ich bin überzeugt, dass ein solches Denkmal nun eine ganz andere Bedeutung hat.«

Auch die meisten Kiewer Bürger und Bürgerinnen können nur allzu gut auf das Denkmal verzichten.

Diana und Viktoria, Einwohnerinnen von Kiew:

»Wir brauchen es nicht. Wir sollten keine Beziehungen mit der Nation der Aggressoren haben. Die neue Generation ist gegen diese »Freundschaft der Nationen«, weil sie in Wirklichkeit ein Aggressor ist, unser Feind Nummer eins, und es ist das einzige Land, das uns hasst und das in unserem Land Völkermord begangen hat. Deshalb brauchen wir dieses Monument nicht.«

Und auch der Schöpfer der Statue ist gekommen, um sich anzusehen, wie sein Werk abgerissen wird.

Serhiy Myrhorodsky, Schöpfer der Statue:

»Können wir mit Russland befreundet sein? Was meinen Sie? Das ist unser schlimmster Feind, deshalb macht das Denkmal der russisch-ukrainischen Freundschaft keinen Sinn mehr.«

Also muss die Statue fallen. Erst die Köpfe, dann die Körper - begleitet vom Jubel der anwesenden Zuschauer.

Die Statue wird nicht die Letzte sein, die beseitigt wird. Die Stadtverwaltung plant 60 weitere Denkmäler aus der Sowjetzeit zu demontieren.