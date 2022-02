Saudi-Arabien Traum Zugführerin – 28.000 Bewerberinnen auf 30 Stellen

Ein winziger Schritt in Richtung Gleichberechtigung? Auf 30 ausgeschriebene Stellen als Zugführerinnen in Saudi-Arabien meldeten sich mehr als 28.000 Frauen. Bis 2018 durften sie in dem Königreich nicht einmal Auto fahren.