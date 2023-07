Die Abschiedsmail

Kopfzerbrechen bereitet vielen Menschen die Abschiedsmail, die sie an den weiteren Kreis an Kontakten in- und außerhalb des Unternehmens verschicken sollen. Denn so ganz ohne Abschied, sich klammheimlich zu verdrücken, macht sich echt nicht gut. Mit der Abschiedsmail sollten Sie in guter Erinnerung bleiben, sich bedanken und gerne auch an ein, zwei Highlights aus Ihrer Zeit im Unternehmen erinnern.