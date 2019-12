Abwesenheitsmails Motivator, Workaholic oder Zyniker?

Arbeiten Sie zwischen den Jahren? Nein? Das ist Ihre Chance, endlich Ihr wahres Ich zu zeigen. Vergessen Sie standardisierte Abwesenheits-E-Mails. Texten Sie lieber eine, die Ihren Wesenskern trifft. Wir hätten hier einige Vorschläge. Trauen Sie sich!

Der Motivator

Guten Tag! Ich bin abwesend, aber das ist keine schlechte Nachricht für Sie. Denken Sie nach: Das ist IHRE Chance, IHRE Probleme JETZT SELBST zu lösen! Wenn alles gegen Sie zu laufen scheint, erinnern Sie sich daran, dass das Flugzeug gegen den Wind abhebt, nicht mit ihm! Auch im Alphabet kommt Anstrengung vor Erfolg! SIE SCHAFFEN DAS! Carpe Diem! Mit anspornenden Grüßen.

Der Ehrliche

Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich bin bis zum 2. Januar im Urlaub und habe keinen Zugang zu meinen E-Mails. Bla bla bla. Von wegen. Klar habe ich Zugang zu meinen Mails! Im Grunde wische ich ständig auf meinem Handy herum und gucke dauernd rein. Irgendwie trostlos, oder? Ich meine, früher, ja, da war ich auf Konzerten, auch mitten in der Woche, was haben wir getanzt! Bis in den Morgen! Und ich hab mich mit Kati getroffen, ich hab immer nur geguckt: Hat Kati mir geschrieben? Alles andere hat mich null interessiert. Aber dann ist Kati nach Neuseeland gegangen, und ich hab hier angefangen, und jetzt wird mein Haar schütter und ich habe diese Falten um den Mund und lese meine Job-E-Mails im Urlaub, weil das immer noch besser ist, als mit meinen Teenagerkindern zu reden, die mich peinlich finden, aber mein Geld gern nehmen. Klar lese ich meine Mails. Aber ich habe keine Lust, darauf zu antworten. Ab dem 2. Januar muss ich allerdings wieder, hilft ja nix. Die Teenager brauchen das Geld, um sich überteuerte Klamotten zu kaufen, die sie dann nach einmaligem Tragen irgendwohin pfeffern. Ich bin es so satt. Wir sprechen uns im Januar.

Der Besorgte

"Sehr geehrte Absenderin, sehr geehrter Absender, ich bin bis zum 2. Januar, 8.15 Uhr, abwesend. Bei technischen Fragen erreichen Sie meine Kollegin Frau X unter x@firma.de; bei Vertriebsfragen hilft Herr Y, den Sie unter y@firma.de erreichen. Unsere Zentrale ist von 10 bis 15 Uhr besetzt. Anbei noch die Urlaubszeiten aller Ansprechpartner sowie ein Organigramm. Ihre Mail wird aber auch an meinen Vertreter weitergeleitet, der sich um die Bearbeitung kümmern wird. Unbeschwerte Ferientage!

Der Business Traveler

"Dear sender, thank you for your message. I am currently out of office with no access to my email account. I will be back on Januar 2nd. Best regards.

Caro remetente, obrigado por sua mensagem. Atualmente, estou fora do escritório sem acesso à minha conta de e-mail. Volto em 2 de janeiro. Atenciosamente.

Drogi nadawcy, dzikuj za wiadomo. Obecnie jestem poza biurem i nie mam dostpu do mojego konta e-mail. Wróc 2 stycznia. Pozdrawiam.

Le pele pele, faafetai mo lau savali. Ua ou le i ai i le taimi nei i le ofisa e aunoa ma le mauaina o lau imeli. Ou te toe foi mai ia Ianuari 2. Faamanatuga sili.

Sehr geehrter Absender, sehr geehrte Absenderin, ich habe eigentlich nur deutschsprachige Kontakte, möchte Sie aber gern mit einer Abwesenheitsnotiz in vielen Sprachen beeindrucken, damit Sie denken, dass ich tolle Kontakte in vielen Ländern habe. Freundliche Grüße.

Der Old-School-Schreiber

Werter Absender, wiewohl mich der rege Austausch mit Ihnen ungemein inspiriert, sehe ich mich zu meinem lebhaften Bedauern außerstande, ihn postwendend fortzusetzen. Meine persönlichen Umstände, zu denen ich auch die Tradition zählen möchte, die nun erfreulicherweise anstehenden Feiertage im Kreise der engeren Familie außerhalb gewöhnlich beruflich genutzter Facilitäten zu verbringen, erlauben mir derzeit leider keinen Zugriff auf elektronisch übermittelte Nachrichten. Ich möchte Sie daher höflichst ersuchen, sich bis zum 2. Januar an meinen überaus freundlichen Kollegen X zu wenden, dessen Kompetenz meiner wenig bis gar nicht nachsteht. Niemand bedauert die Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch dieses Vorgehen entstehen mögen, mehr als ich, und ich sehe unserem nächsten Kontakt bereits voller Vorfreude entgegen. Bleiben Sie mir gewogen!

Der Workaholic

Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin derzeit nicht im Büro und lese meine Nachrichten daher nur etwa vier- bis fünf Mal in der Stunde. Sollten Sie also nicht sofort eine Antwort bekommen, rufen Sie mich gern rund um die Uhr auf meiner Mobilnummer an, oder kommen Sie einfach bei mir zu Hause vorbei, ich habe alle Unterlagen hier. Freundliche Grüße.

Der Delegierer

Ich bin nicht da. Versuchen Sie es gar nicht erst. Ihre Mail wird ungelesen gelöscht. Nein, das ist nicht mein Problem, es ist Ihres.

Der Zyniker

Jetzt ist die Zeit, die man im Kreise seiner Liebsten verbringt - es ist wundervoll, dass Sie mich dazu zählen und gerade jetzt an mich denken. Es ist selten, dass man so wertgeschätzt wird. Ich fühlte mich gleich besser, als ich Ihre Mail gesehen habe. Noch einmal: danke. Nein, wirklich: danke. Einfach nur: danke.