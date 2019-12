Zielsetzungscoaching, Übung 3 Konzentration, bitte

Ablenkungen und ständige Medienreize schwächen die Willenskraft. Hier bekommen Sie Anleitungen, wie Sie sich fokussieren können.

SPIEGEL WISSEN hat ein achtwöchiges Zielsetzungs-Coaching entwickelt, mit dem Sie Ihre Willenskraft stärken können. Dies ist der dritte Teil. Die anderen Teile finden Sie in den folgenden Wochen hier.

Kelvin Murray/ Taxi/ Getty Images

Um ein Ziel zu erreichen, brauchen Sie Willenskraft. Und um diese zusammenzuhalten, ist es wichtig, sich jederzeit auf das konzentrieren zu können, was wirklich wichtig ist. Diese Art Fokussierung war zu allen Zeiten schwierig. Heute, wo wir medialen Dauerreizen ausgesetzt sind und Ablenkungen überall lauern, ist das noch komplizierter geworden. In dieser Woche lernen Sie deshalb, einen Fokus zu setzen und Ihre Willenskraft auf Ihr Ziel zu lenken.

Sie erhalten wieder zwei Übungen. Die erste hilft dabei, gute Rahmenbedingungen für mehr Konzentration auf Ihr Ziel zu schaffen. Die zweite trainiert das Fokussieren selbst - und ist ein aktives Training für mehr Willenskraft. Suchen Sie sich die Übung aus, die Ihnen einfacher erscheint und mehr Freude macht.

Übung eins: Einen Rahmen setzen. Fernbedienungen, Tablets, Chips-Tüten, Bier aus dem Kühlschrank oder Klingeltöne auf dem Mobiltelefon: All das sind Ablenkungen, die Sie von Ihrem Ziel wegtreiben können. Erinnern Sie sich an Ihr persönliches Ziel und versuchen Sie in dieser Woche, die Umgebung zu Hause und im Job so zu gestalten, dass alle Verführungen und Ablenkungen außer Griffweite und Sichtweite liegen oder sogar unerreichbar sind. Wenn Sie etwas lernen oder zu einer bestimmten Zeit pünktlich zum Sport aufbrechen wollen, räumen Sie die elektronischen Gadgets weg. Wenn Ihr Ziel ist, nur zu den richtigen Mahlzeiten zu essen, dann verbannen Sie Snacks. Probieren Sie in dieser Woche aus, wie es sich mit einer reiz- und ablenkungsarmen Umgebung lebt. Reflektieren Sie am Ende der Woche darüber, wie es Ihnen damit gegangen ist. Falls Sie merken, dass Sie ruhiger geworden sind und sich weniger ablenken lassen, setzen Sie sich diesen klaren Rahmen auch in den nächsten Wochen.

Übung zwei: Konzentrationsspanne erhöhen. Die Anziehungskraft der sozialen Netzwerke oder der Handynachrichten ist für viele Menschen sehr stark. Oft wird sie besonders drängend, wenn man gerade konzentriert an einer Arbeit sitzt, für eine Prüfung paukt, eine Bewerbung schreibt oder etwas lernt, das man für sein Ziel braucht. Versuchen Sie deshalb in dieser Woche, während solcher konzentrierten Arbeitszeiten länger als sonst die Finger von den Medien zu lassen. Wann immer Ihnen in den Sinn kommt, Ihr Handy zur Hand zu nehmen oder Mails zu checken, wenden Sie die sogenannte 10-Minuten-Regel an: Sagen Sie sich, dass Sie nun noch zehn Minuten weiterarbeiten. Wenn Sie dann immer noch Lust haben, das Handy zu nehmen, dürfen Sie es tun. Der Trick ist, dass Sie sich mit dieser Regel über den Drang, die Nachrichten zu checken, hinweghieven - und nach zehn Minuten oft schon vergessen haben, dass Sie sich ablenken wollten. Sie können diese Technik auch anwenden, wenn Sie Lust auf Süßigkeiten haben. Der Satz "Ich warte noch 10 Minuten, wenn ich dann noch möchte, gebe ich dem Impuls nach" ist in vielen Situationen ein gutes Hilfsmittel. Experimentieren Sie diese Woche immer wieder damit. Wenn Sie merken, dass Ihnen das etwas bringt, behalten Sie die Technik bei. Sie ist ein aktives Training für die Willenskraft.

