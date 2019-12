Zielsetzungscoaching, Übung 4 Nur eine Stunde

Es ist demotivierend, eine sehr lange Zeitspanne für die Arbeit an einem Ziel einzuplanen. Eine konkrete Übung hilft dabei, die Zeit zu verknappen - und mehr zu schaffen.

SPIEGEL WISSEN hat ein achtwöchiges Zielsetzungs-Coaching entwickelt, mit dem Sie Ihre Willenskraft stärken können. Dies ist der vierte Teil. Die anderen Teile finden Sie in den folgenden Wochen hier.

Luis Alvarez/ Digital Vision/ Getty Images

Das Englischbuch aufschlagen und Vokabeln lernen, sich über ein wichtiges Projekt Gedanken machen, eine große Reise planen - all diese Dinge fallen Menschen vor allem dann schwer, wenn sie damit ganz am Anfang stehen und endlich loslegen wollen. Vielen sehen einen riesigen Berg an Arbeit vor sich, dessen Bewältigung sehr, sehr viel Zeit kostet. Schlaue Sätze wie "Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten Schritt" helfen dann nicht mehr. Man hockt lustlos herum, fängt halbherzig an oder lässt es gleich ganz.

Dabei liegt der Grund für das Verzagen auf der Hand: Je mehr Zeit man für eine Sache einplant bzw. glaubt einplanen zu müssen, desto mehr quält man sich. Um das zu durchbrechen, können Sie eine etwas paradox klingende Faustregel nutzen: Viele Aufgaben benötigen genau so viel Zeit, wie man für sie eingeplant hat. Wenn man also ein Ziel konkret auf den Weg bringen will, helfen Zeitlimits und Zeitknappheit. Dazu lernen Sie jetzt die konkrete Technik. Wenden Sie diese auf Ihr Ziel an - oder probieren Sie diese Technik für kleine, unangenehme Aufgaben im Alltag ein, die Sie sonst aufschieben.

Nur kurz. So seltsam es klingt: Es kann effektiv sein, sich für eine Lerneinheit Englisch nur 15 Minuten zu nehmen, für eine Bewerbung eine Stunde und für die Planung einer großen Reise einen Tag. Der Trick ist, dass Menschen zügiger arbeiten und sich tatsächlich eher an ein Projekt setzen, wenn sie wissen, dass die Zeit begrenzt ist. Die Idee etwa "einen ganzen Tag lang" an einer Steuererklärung oder einer Bewerbung zu arbeiten, ist quälend und kontraproduktiv. Wenden Sie in dieser Woche die Verknappungsregel für Ihr eigenes Ziel oder für eher unangenehme, kleinere Aufgaben an. Setzen Sie knappe Zeiten an, von einer halben Stunde, Stunde oder - bei Aufgaben, für die Sie sich sonst den ganzen Tag genommen hätten - drei Stunden. Hören Sie nach der festgelegten Zeit dann auch tatsächlich auf, an der Sache zu arbeiten. Probieren Sie die Technik in dieser Woche, wenn es geht, zwei bis drei Mal aus.

Auch diese Zeitverknappungs-Übung trainiert die Willenskraft. Es lohnt, sie in den unterschiedlichsten Situationen im Alltag zu üben.

Zu jeder Ausgabe bietet SPIEGEL WISSEN ein praktisches, leicht im Alltag umsetzbares Online-Coaching passend zu seinem jeweiligen Heftthema an. Während dieser Zeit erhalten Sie immer freitags per E-Mail eine Übungseinheit, die Ihnen helfen kann, Ihr Leben besser zu gestalten. Hier den Newsletter bestellen:

Sie möchten mehr lesen? Die aktuelle Ausgabe SPIEGEL WISSEN 4/2019 bei Meine-Zeitschrift.de oder Amazon bestellen oder SPIEGEL WISSEN direkt abonnieren.

Verlagsangebot

Annie Spratt/ Unsplash

SPIEGEL AKADEMIE

Hochschulkurs mit Zertifikat - Psychologie digital

Verstehen Sie Wahrnehmung und Interaktion im digitalen Kontext. Erfahren Sie hier mehr.