Zielsetzungscoaching, Übung 5 So was kommt vor

Rückschläge gehören dazu. Mit einfachen Übungen bündeln Sie Ihre Willenskraft neu und fassen wieder Mut.

SPIEGEL WISSEN hat ein achtwöchiges Zielsetzungs-Coaching entwickelt, mit dem Sie Ihre Willenskraft stärken können. Dies ist der fünfte Teil. Die anderen Teile finden Sie in den folgenden Wochen hier.

Kelvin Murray/ Taxi/ Getty Images

Willenskraft besteht aus mehreren Komponenten. Eine davon ist die Fähigkeit, mit Pleiten, Pech und Pannen umzugehen. Denn oft lässt man gefasste Pläne zu schnell fallen, wenn man es ein oder zwei Mal nicht schafft, sie umzusetzen, einen schlechten Tag hat, träge auf dem Sofa sitzen bleibt oder dem Drang nach Schokolade doch nicht widerstehen kann. All das ist kein Grund, um Ziele aufzugeben. Besser ist es, das mit einem beherzten "Macht nichts!" zu kommentieren und bei der nächsten Gelegenheit dort weiter zu machen, wo man aufgehört hat. Bleiben Sie also in Ihrer Spur. Kleine Kniffe können Ihnen beim Dranbleiben helfen. Diese Übung dient Erinnerungshilfe, wenn zwischendurch mal etwas nicht gelingt:

Ein Tier für mehr Willenskraft. Bilder unterstützen Sie dabei, den Willen wieder zu fokussieren und sich daran zu erinnern, wie Ihre Willenskraft im besten Fall aussieht. Stellen Sie sich vor, wie Sie sich fühlen, wenn Ihre Willenskraft an einem guten Tag wirkt. Und nun überlegen Sie, mit was für einem Tier Sie dieses Gefühl verbinden: Ist es ein Delfin, eine Ameise, ein Krokodil, ein Tiger oder ein Elefant? Alles ist erlaubt, Hauptsache es passt gut zu dem, was Sie empfinden. Haben Sie ein Tier gefunden? Dann malen Sie das Bild noch etwas aus, stellen Sie sich genau vor, wie dieses Tier aussieht, welche Farben es hat, wie es sich bewegt.

Behalten Sie dieses Bild für unsichere Phasen im Hinterkopf. Sie können das Tier auch tatsächlich malen oder sich eine passende Postkarte kaufen. Erinnern Sie sich immer an dieses kraftvolle, starke Bild, wenn Sie an Ihren Zielen arbeiten, aber auch, wenn Sie es mal "vergurken".

Tipp: Wer nicht gern mit Bildern arbeitet, der kann sich auch schlicht vorstellen, wie sich die eigene Körperhaltung im Zustand geballter Willenskraft verändert. Bitte nehmen Sie diese Haltung probeweise ein. Und dann versuchen Sie diese, so oft wie möglich einzunehmen, wenn Sie dabei sind, an Ihren Zielen zu arbeiten.

