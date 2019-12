Zielsetzungscoaching, Übung 6 Transferleistungen

SPIEGEL WISSEN hat ein achtwöchiges Zielsetzungs-Coaching entwickelt, mit dem Sie Ihre Willenskraft stärken können. Dies ist der sechste Teil. Die anderen Teile finden Sie in den folgenden Wochen hier.

Sie haben nun schon einige Wochen Ihr Ziel verfolgt. Sie versuchen möglicherweise, anders zu essen, einen Lernplan oder ein Hobby zu verfolgen oder sich Zeit für das Erreichen von Punktzielen wie "einen neuen Job finden" oder "eine Reise machen" zu nehmen. Oder Sie verfolgen das "Probeziel", testen also schlicht, ob Sie es schaffen, sich im Alltag mehr zu bewegen.

Bisher haben Sie das konkrete Ziel verfolgt, dass Sie sich in Woche zwei vorgenommen haben. Das ist gut so. Probieren Sie in dieser Woche nun zusätzlich aus, wie es ist, Ihr Ziel zu erweitern und in Ihrem Alltag mehr Verhaltensweisen einzuführen, die auf Ihr Ziel einzahlen. Die folgende Liste zeigt, welche kleinen Veränderungen bestimmte Ziele stützen. Suchen Sie sich eins aus, die Sie in dieser Woche zusätzlich testen wollen.

Checklisten: Den Alltag verändern

Wer mehr Sport und Bewegung ins Leben bringen will, kann im Alltag: Mehr zu Fuß gehen, sich beim Putzen und Kochen schwungvoll bewegen, beim Telefonieren durch die Wohnung tigern, im Job mehr stehen und gehen und Treppen steigen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Oder mit dem Rad.

ins Leben bringen will, kann im Alltag: Mehr zu Fuß gehen, sich beim Putzen und Kochen schwungvoll bewegen, beim Telefonieren durch die Wohnung tigern, im Job mehr stehen und gehen und Treppen steigen. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Oder mit dem Rad. Wer etwas lernen will z.B. zu einer Sprache oder einem Thema, der kann Filme in der Sprache/über das Thema schauen, sich mit Leuten unterhalten, die diese Sprache können oder sich mit dem Thema auskennen, Bücher in der Sprache oder über das Thema lesen. Und sich generell überall, wo es was zu "lernen" und "aufzunehmen" gibt, offener und wissbegieriger zeigen als bisher.

will z.B. zu einer Sprache oder einem Thema, der kann Filme in der Sprache/über das Thema schauen, sich mit Leuten unterhalten, die diese Sprache können oder sich mit dem Thema auskennen, Bücher in der Sprache oder über das Thema lesen. Und sich generell überall, wo es was zu "lernen" und "aufzunehmen" gibt, offener und wissbegieriger zeigen als bisher. Wer anders essen will, der kann im Alltag: einfach jeden Tag einen Apfel essen, selbst kochen, eine Mahlzeit am Tag später einnehmen als sonst, auf den Nachtisch verzichten und stattdessen eine Folge der Lieblingsserie gucken.

will, der kann im Alltag: einfach jeden Tag einen Apfel essen, selbst kochen, eine Mahlzeit am Tag später einnehmen als sonst, auf den Nachtisch verzichten und stattdessen eine Folge der Lieblingsserie gucken. Wer ein berufliches Ziel verfolgt, der kann bei der Arbeit: Häufiger mal mit Kollegen sprechen und sich vernetzen, für Kleinigkeiten unerwartet Verantwortung übernehmen, mit einem Vorgesetzten sprechen, dem man bisher aus dem Weg gegangen ist, in der eigenen Firma/im Bekanntenkreis gucken, wer einem bei dem Schritt, den man machen will, weiterhelfen kann oder wer schon dort ist, wo man hinwill.

verfolgt, der kann bei der Arbeit: Häufiger mal mit Kollegen sprechen und sich vernetzen, für Kleinigkeiten unerwartet Verantwortung übernehmen, mit einem Vorgesetzten sprechen, dem man bisher aus dem Weg gegangen ist, in der eigenen Firma/im Bekanntenkreis gucken, wer einem bei dem Schritt, den man machen will, weiterhelfen kann oder wer schon dort ist, wo man hinwill. Wer Reisen will oder andere Selbstverwirklichungsziele oder Lebensträume im Blick hat, der kann mit anderen Menschen reden, die Ähnliches schon gemacht haben, Bücher zum Thema lesen, Webseiten von Abenteuern und Lebenskünstlern durchstöbern und im Alltag generell häufiger danach fragen, was in diesem Augenblick Freude machen würde oder was jetzt ein Abenteuer wäre.

Haben Sie sich eine Sache ausgesucht, einen Ansatz gefunden, der zu Ihnen und Ihrem Ziel passt? Dann versuchen Sie in dieser Woche, jeden Tag davon etwas in Ihrem Alltag umzusetzen.

Der Sinn dieser Übung ist, das neue Verhalten - also Bewegung, anders Essen, Wissensdurst, Planungsfähigkeit etc. - immer mehr einzuüben. Wiederholung führt zur Verfestigung!

