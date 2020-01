Zielsetzungscoaching, Übung 7 Es sind nur Gefühle

SPIEGEL WISSEN hat ein achtwöchiges Zielsetzungs-Coaching entwickelt, mit dem Sie Ihre Willenskraft stärken können. Dies ist der siebte Teil. Die anderen Teile finden Sie hier.

Frust, miese Laune, Wut, Unsicherheit. Wer an Zielen arbeitet oder sein Verhalten ändern will, weiß, dass negative Stimmungen oft einen schlechten Einfluss haben. Ob Sie nun einen neuen Job suchen, mehr Obst essen oder häufiger Ihre Freunde treffen möchten - negative Emotionen tragen häufig dazu bei, dass man schwächelt oder die eigenen Ziele plötzlich sinnlos findet.

Was man dagegen tun kann? Jedenfalls hilft es nicht, die schlechte Laune wegzudrücken. Wichtig ist aber, dennoch nicht komplett zu verzagen. Der Trick ist: Bringen Sie sich in eine leicht zuversichtliche Stimmung - ohne es mit der Euphorie zu übertreiben. Zwei Übungen können helfen, nicht gegen die eigenen Gefühle zu kämpfen, aber dennoch weiterhin bei den Zielen zu bleiben. Suchen Sie sich die Übung aus, die Sie mehr anspricht:

Gehmeditation. Laufen Sie langsam in Ihrem Zimmer auf und ab und setzen Sie dabei bewusst einen Schritt vor den anderen. Atmen Sie dabei sehr bewusst ein und aus. Beeinflussen Sie Ihren Atem nicht, indem Sie ihn willentlich ruhiger machen, aber versuchen Sie, konzentriert zu gehen und dabei auch weiter aufs Atmen zu achten. Bleiben Sie zwei, drei oder vier Minuten dabei. Dann gehen Sie wieder Ihren Alltags-Dingen nach. Wiederholen Sie die Gehmeditation in dieser Woche an etwa drei Tagen. Wenn es Ihnen leicht fällt, gern an jedem Tag. Kurze Meditationen - nicht nur im Gehen - helfen dabei, unruhige Gedanken und negative Emotionen weniger stark auf sich wirken zu lassen. Die Gefühle sind dann immer noch da - haben aber weniger Einfluss.

Sich selbst stärken. Stellen Sie sich einige Minuten lang die Dinge vor, die Sie wirklich können und die in den vergangenen Monaten gut gelaufen sind. Lassen Sie ein paar Bilder auf sich wirken und erlauben Sie sich, die positiven, zuversichtlichen Emotionen zu spüren, die darin stecken. Loben Sie sich für alles, was gelungen ist. Auch wenn Sie dabei weiterhin in einer leicht getrübten Stimmung sind, können Sie bewusst registrieren: Selbstvertrauen und Niedergeschlagenheit können nebeneinander existieren, sind gleichzeitig möglich. Ein Teil Ihrer Zuversicht ist immer da!

Diese sanfte Form der Emotionsregulation ist ebenfalls eine aktive Übung, um die Willenskraft zu steigern. Selbst wenn Sie gerade kein konkretes Ziel verfolgen, kann diese Übung Ihnen helfen, Ihre Willensstärke zu festigen.

