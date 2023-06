Wie fühlt sich wohl Ihr Chef in seinem neuen Job?

Auch wenn Sie sich sicher sind, dass er das Problem ist und Sie keine Lust haben, sich über ihn den Kopf zu zerbrechen – haben Sie vielleicht trotzdem eine Idee, warum sich Ihr neuer Chef so verhält? Was könnte ihm persönlich und in seiner Rolle im Team wichtig sein? Was treibt ihn im Beruf an und was hat auch er womöglich schon erlebt, das ihn so sein lässt, wie Sie ihn wahrnehmen? Was ist möglicherweise auch Ihr oder der Anteil Ihrer Kolleginnen und Kollegen daran, dass er sich als Neuer Ihnen gegenüber so verhält? Hatte er im letzten halben Jahr eine echte Chance, bei Ihnen im Team anzukommen? Was haben Sie dazu beigetragen, ihn als neuen Chef und gleichzeitig Kollegen zu integrieren?