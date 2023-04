Die Lösung für das Sechseck und die obere Lösung für das Fünfeck haben eine Besonderheit: Die vier identischen Teilstücke sind genauso geformt wie die Vorlage, nur sind ihr Kanten halb so lang. Es handelt sich bei diesen Formen um sogenannte Rep-Tile . Der Begriff wurde von replicating tile abgeleitet, was so viel heißt wie replizierende Kachel. Mathematiker untersuchen seit Langem, wie sich Flächen mit aneinander gefügten Formen belegen lassen – sie sprechen dabei von Parkettierungen oder Kachelungen.