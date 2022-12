Dabei gelten Menschen in der Gesellschaft früh als alt. Laut der Studie gaben die Befragten am häufigsten an, dass Menschen ab 60 Jahren als alt bezeichnet werden (27 Prozent).

Insgesamt ist das Wissen über ältere Menschen in der Bevölkerung laut der Studie begrenzt. Während der Anteil der über 70-Jährigen in Deutschland bei rund 18 Prozent liegt, schätzten rund 74 Prozent der Befragten die Zahl wesentlich höher ein. Am häufigsten wurde er demnach auf 30 Prozent geschätzt. 81 Prozent der Befragten überschätzte zudem den Anteil der über 70-Jährigen, die in Pflegeheimen lebten. Nur 17 Prozent der Befragten schätzten ihren Anteil annähernd korrekt ein, auf etwa sechs Prozent.