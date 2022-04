Klaus Meier* hat 25 Jahre lang hoch respektiert in einem technologielastigen Daxkonzern gedient. Sein Lebenslauf ist perfekt: Sach- und Branchenwissen sowieso, dazu Vertriebserfahrung, Auslandsaufenthalte, Sprachkenntnisse, erfolgreich getragene G&V-Verantwortung. Eine Führungskraft wie aus dem Bilderbuch, dazu persönlich angenehm. Mit viel Lebenslust und Schaffenskraft will Herr Meier es jetzt noch mal wissen und sucht eine neue Herausforderung. Kein Problem, sollte man meinen.

Zum Autor Heiner Thorborg, geboren 1944, ist einer der führenden Headhunter und Personalberater im deutschsprachigen Raum und besetzt als solcher Vorstands- und Aufsichtsratsposten in den größten deutschen Unternehmen. Bevor er sich 1989 mit der Heiner Thorborg GmbH & Co. KG selbstständig machte, arbeitete er zehn Jahre beim Beratungsunternehmen Egon Zehnder.

Beim Klienten habe ich Herrn Meier dennoch mit Besorgnis im Herzen vorgestellt. Nicht, weil er nicht auf die Stelle gepasst hätte, sondern weil er 60 Jahre alt ist. Da kann ein Lebenslauf glänzen wie er will, einen 60 Jahre alten Mann stellt kaum noch einer ein. Zu alt! Eine Frau in diesem Alter hätte eventuell noch Chancen, aber eigentlich auch nur wegen der neuen Quotenregelungen für Aufsichtsrat und Vorstand, die dafür sorgen, dass Führungsfrauen mit Erfahrung in jedem Top-Team ein Muss sind.

Altersdiskriminierung ist nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG verboten. Das Gesetz ändert aber kaum etwas daran, dass viele Betriebe sich überschlagen, um Vertreter der Generation Z an Bord zu bekommen, aber bei Neueinstellungen wenig Interesse daran zeigen, die Kenntnisse und Erfahrungen von Leuten zu nutzen, die über 50 sind. Die Jungen wissen, dass sie gefragt sind: 49 Prozent der Gen-Z-ler sind überzeugt, dass sie schnell einen neuen Job finden würden, sollten sie gefeuert werden oder selbst kündigen. 56 Prozent geben an, dass sie genau das tun würden, falls ihr Job zu sehr mit ihren privaten Vorstellungen kollidiert. 40 Prozent betonen, dass sie Einbußen beim Gehalt akzeptieren würden, falls eine neue Stelle dafür einen positiven Beitrag zur allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung leistet. Diese Ergebnisse der internationalen Workmonitor-Umfrage der Zeitarbeitsfirma Randstad zeigen: Die Jungen suchen nach Sinn, halten ihre Werte hoch und sind jederzeit bereit, weiterzuziehen, sollte ihr aktueller Job sich nicht mit ihren individuellen Ansprüchen vertragen.

Alter sollte so wenig ein Kriterium sein wie Augenfarbe

Unternehmen, die in dieser schönen neuen Arbeitswelt beim Nachwuchs punkten wollen, tun also gut daran, einen kritischen Blick auf ihre Unternehmenskultur, ihre Nachhaltigkeit und ihr Image insgesamt zu werfen. Sonst wird das nichts mit den Vertretern der Generation Z. »Alter« als Kriterium für den Wert einer Person passt in dieses Bild übrigens wie die berüchtigte Faust aufs Auge. Jemanden einzustellen, nur weil er oder sie »jung« ist, und eine andere Person nicht, nur weil sie »alt« ist, funktioniert ungefähr so gut wie der Ansatz, Leute nach Augenfarbe oder Schuhgröße auszuwählen.

In der Zukunft kann es nicht darum gehen, wie viele Jahre jemand zählt, sondern – jenseits der fachlichen Eignung – nur noch darum, wie flexibel eine Person ist, wie hilfsbereit, wie authentisch, ehrlich, humorvoll und wie empathisch. 71 Prozent der Generation Z sagen, sie fänden es wichtig, überall arbeiten zu können. Das bedeutet für Chefs, dass sie Menschen quasi per Fernbedienung führen müssen. Das geht nicht per »command and control«, sondern nur mit Empathie, Vertrauen und Freundlichkeit. Ein Ekelpaket als Chef lassen sich gerade die Jungen nicht lange bieten. Der Rest der Welt übrigens auch nicht. Peter Hebblethwaite, Chief Executive beim britischen Fährunternehmen P&O, teilte 800 seiner Mitarbeiter am 17. März über Zoom mit, dass sie mit sofortiger Wirkung durch billigere Arbeitskräfte aus dem Ausland ersetzt würden. Minuten später wurden die Neuen an Bord der Schiffe gebracht – begleitet von Sicherheitskräften in Schutzkleidung. Der Aufschrei war im ganzen Land zu hören und schon am 24. März musste Hebblethwaite vor einem Untersuchungsausschuss der britischen Regierung erscheinen. Die erste Frage an ihn lautete: »Erleben Sie dieses Debakel, weil Sie nicht wissen, was Sie tun – oder sind Sie bloß ein Krimineller ohne jedes Schamgefühl?«

Empathie zahlt sich aus Spielt es dabei eine Rolle, wie alt Peter Hebblethwaite ist? Oder geht es vielmehr darum, dass dieser Mann über das Einfühlungsvermögen und die Sensibilität eines Moskitos verfügt? Wie Menschen bei einer Kündigung behandelt werden, ist wichtig. Nicht nur für die, die gehen, sondern vor allem auch für die, die bleiben. Hat ein Unternehmen Probleme, Mitarbeiter zu finden und zu halten, steht in vielen Fällen eine toxische Unternehmenskultur ganz oben auf der Liste der Beschwerden.

Menschlichkeit dagegen zahlt sich aus. So zitiert der britische »Economist« eine Studie der Universität Zürich, der London School of Economics und der Judge Business School in Cambridge, für die Wissenschaftler die Gespräche zwischen CEOs und Investoren während der ersten Monate der Covid-Pandemie analysierten. Die Unternehmen mit Topmanagern, die in diesen Konversationen auch die menschlichen Kosten der Lockdowns diskutierten, hielten ihren Börsenwert deutlich besser als Betriebe mit Bossen, die nur über die wirtschaftlichen Folgen des Virus sprachen.