Urteil zur Altersteilzeit Wer nicht arbeitet, hat keinen Anspruch auf Urlaub

Wer in Altersteilzeit geht, hat in der sogenannten Freistellungsphase keinen Anspruch auf Urlaub. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden.

Geklagt hatte ein Mann, der Ende 2014 in ein Arbeitsverhältnis mit Altersteilzeit wechselte. Vertraglich reduzierte er seine Arbeitszeit auf die Hälfte, war nach dem vereinbarten Blockmodell aber bis Ende März 2016 im vorherigen Umfang zur vollen Arbeitsleistung verpflichtet. Anschließend war er bis Ende Juli 2017 freigestellt.

Dem Kläger standen laut Arbeitsvertrag jährlich 30 Urlaubstage zu. Für das Jahr 2016 gewährte ihm der Arbeitgeber anteilig - auf seine geleistete Arbeitszeit gerechnet - acht Tage Urlaub zu. Der Mann fand jedoch, ihm stünden für die gesamte Freistellungsphase insgesamt 52 Urlaubstage zu.

Das sah nun auch das Bundesarbeitsgericht anders: "Einem Arbeitnehmer, der sich in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses befindet und im gesamten Kalenderjahr von der Arbeitspflicht entbunden ist, steht mangels Arbeitspflicht kein gesetzlicher Anspruch auf Erholungsurlaub zu", urteilten die Richter. Die Freistellungsphase sei mit "null" Arbeitstagen in Ansatz zu bringen, heißt es in der Urteilsbegründung.

Wechsle jemand mitten in einem Kalenderjahr von der Arbeits- in die Freistellungsphase, müsse der Urlaubsanspruch je nach Anzahl der Tage mit Arbeitspflicht berechnet werden.

Mehr zum Thema Arbeitsgerichtsurteil Wer spontan in die Ferien fliegt, darf fristlos gekündigt werden

Die Vorinstanzen hatten die Klage abgewiesen. Der Kläger hatte daraufhin Revision eingelegt, die nun ebenfalls scheiterte. (Aktenzeichen: 9 AZR 481/18)