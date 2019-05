Nur etwa ein Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen spart fürs Alter - und fühlen sich bei der finanziellen Zukunftsplanung von der Politik vernachlässigt. Das geht aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Kantar Public im Auftrag des Versorgungswerks MetallRente hervor, die an diesem Montag vorgestellt wird.

84 Prozent der 17- bis 27-Jährigen in Deutschland stimmten demnach der Aussage zu, dass es auch in Zukunft "eine gute Rente" geben könne, wenn der Staat dies wirklich wolle. Gleichzeitig bezweifeln sie aber, dass die Politik die notwendigen Voraussetzungen schaffe.

Knapp die Hälfte legt ab und zu etwas für die Rente zurück. Knapp jeder dritte Befragte spart regelmäßig für das Alter. Im Vergleich zu 2010 sank der Anteil der Vorsorger um sieben Prozent. Für die Studie befragten Wissenschaftler 2500 junge Erwachsene zu ihren Vorstellungen über die persönliche Zukunft, Sparverhalten und finanziellen Kenntnissen. Der Soziologe Klaus Hurrelmann, Mitautor der Shell-Jugendstudien, begleitet die Erhebung wissenschaftlich.

ZUR PERSON imago/Reiner Zensen Klaus Hurrelmann, Jahrgang 1944, ist Professor of Public Health and Education an der Hertie School of Governance. Sein Forschungsinteresse gilt dem Bereich Gesundheits- und Bildungspolitik. Er ist Mitglied des Leitungsteams mehrerer fortlaufender nationaler Studien zur Entwicklung von Familien, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hurrelmann war Professor für Sozialisation an den Universitäten Essen und Bielefeld und Gründungsdekan der Bielefelder Fakultät für Gesundheitswissenschaften.

SPIEGEL ONLINE: Herr Hurrelmann, der Studie zufolge sind viele junge Menschen pessimistisch, wenn es um ihre Rente geht. Wie wirkt sich das aus?

Klaus Hurrelmann: Wenn die Rentenpolitik sich nicht an den Bedürfnissen junger Menschen ausrichtet, sind sie nicht nur von Altersarmut bedroht, sondern ihr Vertrauen in die Politik wird gefährdet. Sie haben eine sehr skeptische Haltung, was ihre Absicherung für das Alter angeht. Die Jugendlichen haben nicht das geringste Vertrauen, dass ihnen das Sparen heute eine Garantie für eine ausreichende Rente in 50 oder 60 Jahren bietet. Das sorgt für eine große Unsicherheit.

SPIEGEL ONLINE: Gleichzeitig erwartet weniger als ein Viertel der Jugendlichen, in Zukunft einmal von Arbeitslosigkeit betroffen zu sein. Wie passt das zusammen?

Hurrelmann: Diese Unbekümmertheit ist eine Reaktion auf die sehr günstige Arbeitsmarktsituation. Die jungen Menschen wissen: Wir sind gefragt. Die Gefahr, heute von Jugendarbeitslosigkeit betroffen zu sein, ist sehr gering. Das wirkt sich auch auf die Zukunftsplanung aus.

SPIEGEL ONLINE: Legen deshalb immer weniger junge Menschen Geld fürs Alter zurück?

Hurrelmann: Die Jugendlichen wissen, dass die gesetzliche Rente nicht ausreichen wird. Aber die Möglichkeiten, die ihnen zum Sparen angeboten werden, leuchten ihnen nicht ein. Es wird von ihnen verlangt, dass sie Geld in den traditionellen Strukturen zurücklegen, etwa auf einem Sparbuch. Eine Garantie, dass ihnen das später zu Gute kommen wird, gibt es aber nicht. Es könnte ja durch eine Wirtschaftskrise zunichte gemacht werden, und derzeit sind die Zinsen extrem niedrig. Junge Erwachsene wünschen sich eine staatliche Absicherung.

SPIEGEL ONLINE: Der Staat sollte sich kümmern?

Hurrelmann: Genau. Im Idealfall wollen die Jugendlichen, dass das Modell ihrer Eltern fortgeführt wird: eine verbindliche, umfassende Altersvorsorge mit garantierter Ausschüttung. Die jungen Menschen haben den Wunsch nach möglichst wenig Stress.

SPIEGEL ONLINE: Laut Ihrer Studie erwarten die Jugendlichen auch, in Zukunft mehr Freizeit neben der Arbeit zu haben. Das klingt insgesamt nach hohen Ansprüchen.

Hurrelmann: Die Ansprüche sind gestiegen, ganz klar. Die Generation erwartet viel vom Berufsleben: Junge Menschen wollen sich persönlich voll entfalten können, aber nicht aufgezehrt werden. Sie wollen ihre Privatsphäre gesichert wissen. Und sie wollen Verlässlichkeit für die Zukunft. Allerdings muss man ihnen zugestehen, dass sich hier zum ersten Mal eine junge Generation aktiv um die Vorsorge für das Alter kümmern muss, um sich abgesichert zu fühlen. Das ist eine historisch neue Situation.

SPIEGEL ONLINE: Die Jungen scheinen alles anders machen zu wollen - gleichzeitig sehnen sie sich nach den Traditionen ihrer Elterngeneration. Gilt dieser Widerspruch nur beim Thema Rente?

Hurrelmann: Nein, es gibt noch weitere. Besonders überrascht hat uns, wie unterschiedlich Frauen und Männer ihre berufliche Zukunft einschätzen. Auch da scheinen traditionelle Muster ganz stark in den Köpfen verankert zu sein. Das Rollenbild der Hausfrau ist zwar fast völlig verschwunden. Dennoch gehen junge Frauen schon in der Vorplanung davon aus, dass sie diejenigen sein werden, die für die Kindererziehung kürzer treten werden. Bei jungen Männern ist das selten der Fall. Das ist unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung irritierend.