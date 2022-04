Für diese Rubrik sind wir auf Ihre Fragen angewiesen, liebe Leserinnen und Leser. Schicken Sie uns gern Ihre persönliche Frage an karriere.leserpost@spiegel.de . Heute beantworten wir eine Frage aus der Redaktion: »Ich habe in den sozialen Medien gelesen, dass es Firmen gibt, die gesunden Mitarbeitern, die ins Büro kommen, eine Anwesenheitsprämie zahlen. Eine Prämie fürs Nichtkrankfeiern quasi. Ist das nicht ein reiner Glücksbonus, der dazu noch gefährlich aus der Zeit gefallen ist?«

Eva Wißler ist Fachanwältin für Arbeitsrecht und Partnerin bei der Kanzlei Pusch Wahlig Workplace Law in Frankfurt am Main. Wißler berät Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu allen Fragen des Arbeitsrechts.

»Rechtlich sind solche Prämien in Ordnung«, sagt Eva Wißler, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Frankfurt am Main. Daimler geriet damit einst in die Medien. Das Entgeltfortzahlungsgesetz nennt diese Prämien »Sondervergütungen«. Sie werden zusätzlich zum regulären Gehalt als Bonus bezahlt. Gemindert werden darf das Entgelt wegen Arbeitsunfähigkeit hingegen nicht. Das Bundesarbeitsgericht hatte dazu in der Vergangenheit häufiger entschieden.