Vor 26 Jahren hatte zuletzt eine Fachkraft aus Deutschland den renommierten Branchenwettbewerb »AICR World’s Best Receptionist« gewonnen. Ein Jahr später wurde Pia Zumkley geboren – die jetzt den Preis nach Berchtesgaden holte, wo sie an der Rezeption im Luxushotel Kempinski arbeitet. Die AICR (Amicale Internationale des Sous Directeurs et Chefs de Réception des Grand Hôtels) ist ein Berufsverband der Luxushotellerie, in dem Empfangschefs und Hotelmanager organisiert sind. Die Arbeit an der Rezeption sei ein unterschätzter Traumberuf, sagt Zumkley.

SPIEGEL: Frau Zumkley, wie wird denn geprüft, wer den besten Job an der Rezeption macht? Pia Zumkley: Erst mal bewirbt man sich per Video – und die besten werden zum Landesentscheid eingeladen. Da gibt es erst einen schriftlichen Teil, bei dem man zum Beispiel auf Gastkommentare im Internet antwortet, und dann kommen in einem Rollenspiel Gäste an den Empfang, um die man sich kümmern muss. Der internationale Wettbewerb fand dann online statt, damit Kollegen aus aller Welt die Chance zur Teilnahme hatten. Das war etwas ungewohnt, wir checken unsere Gäste normalerweise ja nicht über Zoom ein.

SPIEGEL: Und was kamen da für Gäste im Rollenspiel? Zumkley: Es war eine Dame dabei, die sich über alles beschwert hat, worüber man sich nur beschweren kann. Sie hat einen fünfminütigen Monolog gehalten, was ihr alles nicht gefällt, was ihr alles nicht passt, was sie alles nicht gut findet. Es ist schon herausfordernd, dann die Ruhe zu bewahren, freundlich zu bleiben und nicht einfach zu sagen »ja, das ist blöd gelaufen, sorry«.

Bild vergrößern Gewinnerin: Zumfrey bei der Preisverleihung in Baden-Baden Foto: Picture Colada

SPIEGEL: Und wie haben Sie reagiert? Zumkley: Also ich habe erst mal tief durchgeatmet und mitgeschrieben. Ich habe versucht, mich in die Dame hineinzuversetzen und bin dann ganz geduldig mit ihr alle Punkte durchgegangen, was wir an Lösungen anbieten können. Zum Schluss war sie glücklich und hat sich verstanden gefühlt.

SPIEGEL: Gibt es wirklich Gäste, die so extrem sind? Zumkley: Selten, aber ja, die gibt es. Wir hatten schon Gäste, die sich darüber beschwert haben, dass es regnet. Oder schneit. Wir können ja vieles an der Rezeption, aber das Wetter können wir leider nicht ändern. Einer hat sich mal beschwert, dass ihm die Straße zu kurvig war oder dass man wegen des Nebels die Berge nicht sehen kann. Innerlich muss man dann schmunzeln, aber tatsächlich sind das die schwierigsten Beschwerden – weil ich ja tatsächlich die Ursachen nicht abstellen kann. Ich glaube, am wichtigsten ist es immer, dass man sich in die andere Person einfühlt. Empathisch ist. Versucht zu verstehen, was los ist. Und dann gemeinsam nach Lösungen sucht.

SPIEGEL: Welche Instrumente haben Sie denn zur Verfügung? Wie weit geht Ihre Kompetenz? Dürfen Sie Gratisübernachtungen anbieten, oder müsste der Gast dafür eine Etage höher fragen? Zumkley: Das ist wirklich ganz verschieden, und wir entscheiden manches auch im Team. Es ist nicht angemessen und würde das falsche Signal setzen, bei jeder kritischen Anmerkung gleich eine Flasche Champagner aufs Zimmer zu schicken. Da braucht man Fingerspitzengefühl. Wenn der Gast nicht glücklich war mit der Zimmerreinigung, bessert man natürlich nach und entschuldigt sich mit einem schönen Kärtchen und vielleicht einem Törtchen. Man lernt die Gäste ja auch kennen und weiß: Wer würde sich über Pralinen freuen, wer ist eher happy, wenn er eine Einladung an die Bar bekommt? Wir haben schon Spielraum. Bei einer Gratisnacht würde ich Rücksprache halten, dann müsste ja wirklich etwas vorgefallen sein. So etwas hatte ich aber noch nicht.

SPIEGEL: Laut den Gehaltstabellen, die man auf gängigen Jobportalen findet, verdienen Rezeptionistinnen meist unter 30.000 Euro im Jahr. Das reicht noch nicht mal für hundert Nächte in dem Hotel, in dem Sie arbeiten. Regt sich nicht manchmal Neid auf die Gäste, die sich das alles problemlos leisten können? Zumkley: Ganz klares Nein. Dass man sich die Präsidentensuite leisten kann, heißt ja noch lange nicht, dass man glücklich ist. Von mir kann ich sagen: Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich mache, mit dem, was ich bisher im Leben erreicht habe. Ich bin da, wo ich sein will. SPIEGEL: Nach dem Abitur waren Sie zunächst in Alaska – und hatten dort eine wenig luxuriöse Umgebung.

Zumkley: Es war unglaublich schön. Und erfrischend anders. Ich hatte zunächst eine Ausbildung in einer Rechtsanwaltskanzlei gemacht und mich dann als Juniorbotschafterin des Deutschen Bundestags beworben, im Rahmen des parlamentarischen Partnerschaftsprogramms. Ich durfte nach Alaska. Zu meiner Gastfamilie und den Freunden dort habe ich noch immer Kontakt. Es war ein ganz anderes Leben: Wir hatten keine Zentralheizung, im Winter war warmes Wasser Mangelware. Für mich ist es gut zu wissen: Ich kann das eine Leben leben, aber ich komme auch im anderen zurecht. Ich kann Luxus wertschätzen, aber ich bin nicht davon abhängig. SPIEGEL: Verhalten sich die Gäste seit der Pandemie anders? Zumkley: Teilweise. Manche waren einfach nur froh, vor allem unsere Stammgäste, dass sie überhaupt wieder kommen konnten. Total dankbar. Aber es gab auch welche, die die Erwartung hatten, dass jetzt, nach der schweren Zeit im Lockdown, bitte alles perfekt sein muss. Die sind an die Decke gegangen, wenn die kleinste Kleinigkeit nicht gepasst hat, die sonst vielleicht noch nicht mal aufgefallen wäre.