"Manchmal frage ich mich: Was mache ich hier in meinem Alter noch? Wenn ich Ware auspacke, die Kisten die enge Wendeltreppe hochtrage oder im Stehen auf Kundschaft warte, merke ich schon, dass ich keine 40 mehr bin. Aber die schönen Momente überwiegen.

Mir macht die Arbeit in der Boutique wirklich Spaß. Das ist ein ganz kleines Geschäft für italienische Damenmode in Hannover. Und ich berate die Kundinnen gern. Bekannte sagen, sie hätten auch gerne so einen Job. Die Leute beneiden mich.

Am Anfang hatte ich keine Ahnung von der Arbeit, was das für Stoffe und Schnitte waren, wie ich die Ware registriere und die Abrechnung mache. Aber ich bin einfach auf die Kundinnen zugegangen. Den Rest habe ich nach und nach gelernt.

"Bewerben im Alter klappt"

Bis zur Rente war ich Medizinisch-technische Assistentin in der Uniklinik. Ich hätte dort gerne weitergearbeitet, doch das hat nicht geklappt. Nach einem halben Jahr im Ruhestand habe ich mir einen anderen Job gesucht. Und habe festgestellt: Bewerben im Alter klappt.

Arbeiten im Alter Manche fiebern dem Ruhestand entgegen - andere fürchten und meiden ihn. Warum arbeiten Menschen weiter, die längst in Rente sein könnten? Dieser Frage widmet der KarriereSPIEGEL in dieser Woche mehrere Artikel. Zur Übersicht kommen Sie hier.

Mir war bei der Jobsuche wichtig, dass ich Kundenkontakt habe. Erst habe ich zwei Jahre in einer Konditorei gearbeitet, der Standort wurde dann aber zu gemacht. Dann habe ich in der Boutique einen Aushang gesehen - "Hilfskraft gesucht" - und die Chefin gefragt, ob sie auch Alte nimmt. Jetzt bin ich 73 und arbeite hier schon sechs Jahre lang, zweimal wöchentlich.

"Das Geld war mir wichtiger als ein Ehrenamt"

Natürlich hätte ich auch ehrenamtlich arbeiten können, aber ganz ehrlich, das Geld war mir wichtiger. Meine Rente ist im Vergleich zu anderen Frauen zwar sehr gut, aber meine Wohnung ist teuer und mit den 200, 300 Euro zusätzlich kann ich viel anfangen.

Ich habe mir vorgenommen: Bis 75 machst du das noch. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Die Gesundheit spielt eine große Rolle und ich will da nicht stehen wie ein altes Fossil. Aber noch bin ich fit und pfiffig und Leute sagen: 'Das passt zu dir.'"