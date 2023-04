2 / 17

Taxifahrer in Tokio zu sein, bedeutet: die Stadt verstehen zu müssen. Kaum eine der Straßen trägt einen Namen, die Adressen basieren auf Zahlenkombinationen und verlaufen wirr. Der Legende nach sind sie deshalb so verzweigt, weil vor Jahrhunderten damit Feinde genarrt werden sollten. Heute treiben sie selbst manche Taxifahrer in die Verzweiflung. Auch ein Grund, warum ihre Zahl in der Multimillionen-Stadt von Jahr zu Jahr sinkt. Seit Beginn der Pandemie sollen allein 20 Prozent der japanischen Taxifahrer ihre Arbeit aufgegeben haben. Dazu kommt: Die Preise in Japan sind enorm gestiegen, die Löhne der Taxifahrer jedoch nicht entsprechend gewachsen.