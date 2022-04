Arbeitsgericht Düsseldorf Fristlose Kündigung wegen gefälschtem Impfausweis

Gefälschte Impfausweise hatten für Mitarbeitende in der Vergangenheit immer wieder Konsequenzen. Prominentes Beispiel: Werder Bremens ehemaliger Fußballtrainer Markus Anfang. Nun entschieden auch die Arbeitsrichter in Düsseldorf; Arbeitnehmer dürfen wegen der Vorlage eines gefälschten Impfausweises aus »wichtigem Grund« fristlos gekündigt werden. Ein solches Verhalten legt ein »hohes Maß an krimineller Energie an den Tag, welches das Vertrauensverhältnis« zum Arbeitgeber »nachhaltig« stört, begründete das Gericht in einem kürzlich veröffentlichten Urteil vom 18. Februar 2022 (Aktenzeichen: 11 Ca 5388/21) . Eine Abmahnung sei daher nicht notwendig.