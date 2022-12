Immer mehr Beschäftigte in Deutschland sind unzufrieden mit ihrem Job. Fast jede und jeder dritte Beschäftigte in Deutschland (28 Prozent) denkt daran, in den kommenden drei bis sechs Monaten zu kündigen. Der wichtigste Grund: Zu wenig Geld für die geleistete Arbeit. Dies ist das Ergebnis der neuen McKinsey-Studie »Great Attrition«. Rund 16.000 Arbeitnehmende in neun europäischen Ländern wurden dafür befragt, in Deutschland waren es 1286 Befragte. Von ihnen zeigten sich 36 Prozent unzufrieden mit ihren Führungskräften, 34 Prozent mangelte es an Perspektiven für die berufliche Entwicklung und Beförderung.