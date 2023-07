Das Gericht räumte ein, der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung könne dadurch erschüttert werden, dass der Arbeitnehmer sich im Falle einer Kündigung »postwendend« krankmelde. Dies gelte insbesondere dann, wenn lückenlos der gesamte Zeitraum der Kündigungsfrist – auch durch mehrere Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen – abgedeckt werde.

Aber melde sich zunächst der Arbeitnehmer krank und erhalte er erst danach eine Kündigung, fehle es an dem für einen begründeten Zweifel notwendigen Kausalzusammenhang. Selbst wenn ein Arbeitnehmer bis zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses krankgeschrieben sei und am unmittelbar darauffolgenden Tag einen neuen Job beginne, erschüttere das in der Regel ohne Hinzutreten weiterer Umstände den Beweiswert von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen nicht, so das Landesarbeitsgericht.