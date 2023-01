Als der Arbeitgeber für den 8. April 2021 um sechs Uhr morgens kurzfristig einen Bedarf für einen Springer hatte, trug er den Kläger in den Dienstplan ein, versuchte aber vergeblich, ihn hierfür in seiner Freizeit telefonisch zu erreichen. Auf eine SMS antwortete der Notfallsanitäter nicht. Erst um 7.30 Uhr gab er Bescheid, an die Arbeit gehen zu können. Zwischenzeitlich hatte der Arbeitgeber einen Beschäftigten aus der Rufbereitschaft herangezogen.