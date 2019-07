Quiz zum Arbeitsrecht Was im Büro erlaubt ist - und was nicht

Für Eilige: Hier geht's direkt zum Quiz.

Diese wunderschöne Amaryllis-Pflanze, vor der Sie da im Blumenladen stehen, die würde sich wirklich hübsch im Büro machen, finden Sie nicht auch? Und der Geburtstagskuchen mit den vielen Kerzen, den Sie einem Kollege neulich mitgebracht haben, der kam sehr gut an, nicht?

Ob Blume oder Kuchen: Eine kleine Unachtsamkeit am Arbeitsplatz kann Sie vor Gericht bringen - wenn es ganz schlecht läuft. Das Arbeitsrecht regelt, was Sie im Büro dürfen und was nicht. Doch nur wenige kennen sich damit aus, sagt Felix Prochnow, Arbeitsrechtler von der Hamburger Kanzlei Hecht & Kollegen.

Hier können Sie Ihre Rechtskenntnisse testen - und wenn Sie mal nicht weiterwissen, hilft Experte Prochnow.