Fuhlrott: Das Beispiel von der Baustelle liest man häufig. Mich überzeugt das nicht so recht. Denn: Warum sollte man sich im Investmentbanking unter Stress nicht auch mal etwas an den Kopf werfen? Dennoch unterscheiden sich in einzelnen Branchen die Gepflogenheiten, wie zusammengearbeitet wird. Gibt es Streit, ist es Aufgabe der Gerichte, ihn fair zu bewerten. Auf subjektive Empfindlichkeiten kommt es nicht an. Der gerichtliche Maßstab ist stets der eines objektiven, verständigen Dritten.