Die meisten Befragten können das Diensthandy zum Feierabend aber zur Seite legen: 33 Prozent der Beschäftigten gaben zwar an, exzessiv zu arbeiten – aber nicht zwanghaft. 54,9 Prozent der Erwerbstätigen sind bei der Arbeit meist »gelassen«. Und eine kleine Gruppe arbeitet zwar nicht viel, aber zwanghaft.

Informatiker und Naturwissenschaftler sind am seltensten betroffen

Die Studie zeigt außerdem, dass suchthaftes Arbeiten in vielen unterschiedlichen Branchen verbreitet ist. Besonders betroffen sind allerdings Beschäftigte in Land-, Forst-, Tierwirtschaft und Gartenbau – dort neigen 19 Prozent zu suchthaftem Arbeiten. Mit sechs Prozent sind Erwerbstätige in den Bereichen Informatik, Naturwissenschaft und Geografie am seltensten betroffen. In weiteren untersuchten Wirtschaftsbereichen, unter anderem Verkehr/Logistik, Produktion/Fertigung, Kaufmännische Dienstleistungen/Handel/Vertrieb/Tourismus oder Gesundheit/Soziales/Erziehung liegen die Werte zwischen acht und elf Prozent.