Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung Was Sie im Krankheitsfall wissen müssen

Was ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?

Wer sich als Arbeitnehmer schlecht, unwohl oder arbeitsunfähig fühlt, sollte zuhause bleiben. Vor allem dann, wenn Ansteckungsgefahr besteht. Allerdings gilt immer: Ein Arbeitnehmer darf über einen längeren Zeitraum nicht einfach der Arbeit fernbleiben, er braucht eine sogenannte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.

Die wird vom zuständigen Arzt ausgestellt. Sie ist auch bekannt als "gelber Schein", "Attest" oder "Krankschreibung". Sie dient dazu, Ihrem Chef nachzuweisen, dass Sie nicht zur Arbeit kommen können.

Ab wann brauche ich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?

Im Krankheitsfall gilt es, alle Regeln zu beachten, um rechtlich abgesichert zu sein. Prinzipiell ist ein Arbeitnehmer dazu verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dem Vorgesetzten spätestens am Tag nach dem dritten Krankheitstag zu überbringen. Sollte man an einem Dienstag erkranken, wäre dies der Freitag. Sollte man allerdings an einem Mittwoch erkranken, muss man die Bescheinigung spätestens am Montag überreichen.

Im Entgeltfortzahlungsgesetz heißt es:

"Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden Arbeitstag vorzulegen."

Krank im Urlaub - wie besorge ich mir eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung?

Sollte man im Urlaub erkranken, sieht es das Bundesurlaubsgesetz so vor, dass die Krankheitstage gutgeschrieben werden. Im Gegensatz zu Deutschland ist es im Ausland besonders wichtig, direkt am ersten Tag einen Arzt aufzusuchen, um sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu besorgen. Geht der Arbeitnehmer erst am vierten Tag in eine Praxis, gehen drei Urlaubstage verloren.

Im Bundesurlaubsgesetz heißt es:

"Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet."

Muss ich dem Chef sagen, warum ich krank bin?

Eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Allerdings sollten Sie ihrem Chef mitteilen, wenn Sie an einer ansteckenden Krankheit leiden. In diesem Fall kann der Arbeitnehmer die Kollegen warnen. Es ist also mehr eine Gewissens- als eine Verpflichtungsfrage.

Was darf ein Arbeitnehmer auch bei Krankheit tun?

Grundsätzlich sind der erkrankten Personen alle Aktivitäten erlaubt, die sich nicht negativ auf den Heilungsprozess auswirken könnten. Strikt verboten ist es allerdings, anderen entgeltlichen Nebentätigkeiten nachzugehen.

Wenn der Arzt dem Arbeitnehmer Bettruhe verordnet, sollte dieser die Wohnung nur in Ausnahmefällen - wie zum Arzt- oder Apothekenbesuch - verlassen. Die Anordnung einer Bettruhe ist heutzutage allerdings kaum noch üblich. Oft wird dem Patienten aber geraten, sich - so gut es geht - zu schonen.