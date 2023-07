Eine »überlange Arbeitszeit«, darunter verstehen Arbeitsmarktforscher mehr als 48 Stunden pro Woche. Und in diesem Jahr haben sie eine gute Nachricht: Die Zahl der Beschäftigten, die in Deutschland jede Woche so lange schuften, ist so niedrig wie seit 1991 nicht mehr, meldet das Statistische Bundesamt. 2022 hatten von rund 30 Millionen Vollzeiterwerbstätigen »nur« 8,3 Prozent eine solch »überlange Arbeitszeit«. Im Jahr 2021 hatte ihr Anteil noch bei 8,9 Prozent gelegen.