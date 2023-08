Insgesamt heißt das: Auch wenn die Vollzeitbeschäftigung seit 2010 deutlich gestiegen ist, trägt die Teilzeitbeschäftigung nun mehr zum gesamten Beschäftigungswachstum bei.

»Die seit 2010 wachsende Zahl an abhängig Beschäftigten bei gleichzeitig steigender Teilzeitquote könnte ein Zeichen sein, dass in der Summe betrachtet Vollzeitstellen durch Teilzeitbeschäftigung ersetzt werden«, so die Forscher des Statistischen Bundesamtes.

Die Ergebnisse zu den durchschnittlichen Arbeitszeiten basieren auf der Angaben von Teilnehmern des Mikrozensus. Die Befragten sollten die Zahl der Arbeitsstunden angeben, die sie in ihrer Haupttätigkeit »normalerweise pro Woche« arbeiten. Die Unterteilung in Voll- und Teilzeitbeschäftigung basiert auf der Selbsteinstufung der Befragten.