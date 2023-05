Am Anfang steht die Arbeit. So auch in diesem Text. Bevor klar ist, wann Arbeit beginnt und wann sie endet, müssen wir uns – zumindest juristisch – klarmachen, was »Arbeit« überhaupt ist. Das Bundesarbeitsgericht hat sich in einer Entscheidung aus dem Oktober 2018 zu der Frage, was Arbeits- und was Dienstreisezeit ist, an einer Definition von »Arbeit« versucht. Und zwar: »Jede Tätigkeit, die als solche der Befriedigung eines fremden Bedürfnisses dient« (Aktenzeichen: 5 AZR 553/17 ).