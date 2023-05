Diese Frage ist relevant, seitdem klar ist, dass Arbeitszeit in Deutschland penibel nachgehalten werden muss. Das gilt bereits seit dem 14. Mai 2019. Damals hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) ein wegweisendes Urteil zur Arbeitszeiterfassung gesprochen. Darin heißt es: Arbeitgeber sind von nun an zu einer »objektiven, verlässlichen und zugänglichen Arbeitszeiterfassung« verpflichtet. Ein Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums dazu liegt seit April vor . Wie mit dem Entwurf umgegangen wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen und Wochen. Es gibt einen Umsetzungszwang des Vorschlags.