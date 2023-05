Arbeitszeiterfassung »Die digitale Stechuhr ist in jedem Unternehmen in 20, 30 Minuten möglich«

SPIEGEL: Sie machen es so, wie es in Deutschland seit vergangenem Herbst verpflichtend ist: Arbeitszeit soll überwiegend elektronisch erfasst werden. So sagt es auch der Gesetzentwurf des Bundesarbeitsministeriums (BMAS) , der Mitte April vorgestellt wurde. Rennen Ihnen verzweifelte Unternehmen jetzt die Bude ein?