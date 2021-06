Vom Tellerwäscher zum Geschäftsführer Wie Tobias Becher glücklich wurde in einem Job, den kaum einer machen will

Von Freunden wurde Tobias Becher belächelt: Lehre zum Restaurantfachmann! Nach Stationen in Dubai, Vancouver und Kapstadt ist er Geschäftsführer bei TV-Koch Henssler. Was hat den Gesellen so weit gebracht?