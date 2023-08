Die Zahl der ausländischen Fachkräfte in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen in Deutschland hat sich zwischen 2012 und 2022 um 190 Prozent erhöht. Das hat das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) ermittelt. Besonders gilt das für MINT-Berufe, diese Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In diesen Branchen arbeiten in Deutschland mittlerweile 202.000 Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, das entspricht einem Anteil von 12,7 Prozent. 2012 hatte der Ausländeranteil an allen Beschäftigten in akademischen MINT-Berufen noch bei 6,5 Prozent betragen.