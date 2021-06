Aussteiger in Malaysia »Ich bin geworden, wovon ich als Junge träumte: Kapitän auf eigenem Schiff«

Christoph Swoboda ließ sich 1980 in Malaysia eine Dschunke bauen. Den ersten Törn startete er ohne Kapitänspatent, doch mit Baby an Bord. 41 Segeljahre später will er wieder an Land.