Nach 30 Jahren in Asien Wie ein Auswanderer mit 63 den Neustart in Bayern wagt

In Vietnam war er Chef von 600 Mitarbeitern, eine Rückkehr nach Deutschland konnte er sich nicht vorstellen. Acht Jahre später lebt Jürgen Braunbach, 63, in Mittenwald und hat einen neuen Job in einem Kleinbetrieb. Was ist passiert?