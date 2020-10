Von Hamburg in die sibirische Taiga "Ich wünsche meinem Mann, dass er eine jüngere Frau findet"

Acht Monate wollte Karin Haß in Sibirien bleiben. Dann verliebte sie sich in einen Pelztierjäger vom Volk der Ewenken, und sie blieb. Die beiden leben ein Leben voller Entbehrungen - was macht das mit ihr und ihrer Ehe?