"Meistertitel so viel wert wie Studium" Chef verteidigt Wurstverkäuferin auf Facebook

Dass sein Facebook-Beitrag Zehntausende Male geteilt und kommentiert werden würde, damit hatte Christian Werner nicht gerechnet. Der Geschäftsführer mehrerer Supermärkte in Oberfranken hatte am Mittwoch in dem sozialen Netzwerk von einer Kundin berichtet, die eine Mitarbeiterin hinter der Fleischtheke beleidigt habe.

Er schrieb: "Dieser Post geht an die junge Mutter, welche heute vor unserer Fleischtheke mit dem Finger auf die Verkäuferin gezeigt hat und zu ihrem Kind sagte: 'Wenn Du weiterhin nichts für die Schule lernst, dann stehst Du auch mal dort hinten!'"

Die Kundin habe Werner zufolge in der Nähe der Fleischtheke gestanden, als er den Satz im Vorbeigehen hörte und die Frau ansprach. Die Mutter habe daraufhin den Laden verlassen. Dann habe er "im Affekt" seinen Kommentar verfasst, sagte Werner dem SPIEGEL. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Beitrag so oft geteilt wird. Wir scheinen da einen Nerv getroffen zu haben."

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in seinen Filialen seien durchweg gut ausgebildete Fachkräfte, schreibt Werner auf Facebook. "Ein Meistertitel ist so viel wert wie ein Studium, und eine duale Ausbildung zählt weltweit mehr als ein Abitur." Der Beruf sei durchaus anspruchsvoll, weil sich die Verkäuferinnen ständig weiterbilden und etwa über neue Hygienevorschriften informieren müssten, erklärte er auf Anfrage.

Die Situation ist laut Werner kein Einzelfall. Die meisten Kunden seien zwar freundlich. Er erlebe aber auch immer wieder, wie seine Angestellten beschimpft würden, wenn sie etwa Kundenwünschen nicht schnell genug nachkämen. Sein Facebook-Post hat offenbar gewirkt: "Heute kamen Kunden an die Fleischtheke und haben sich bei den Mitarbeitern für deren Arbeit bedankt. Das habe ich in meiner langen Zeit im Einzelhandel noch nicht erlebt", erzählt Werner.