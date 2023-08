In einem Berliner Krankenhaus war ein Arzt an 1053 Operationen beteiligt, in 444 Fällen als Operateur – obwohl seine Approbation in dieser Zeit ruhte und er gar nicht hätte operieren dürfen. Nun muss er das Gehalt für sechs Monate zurückzahlen, trotz der geleisteten Arbeit. Das entschied das Arbeitsgericht Berlin (Aktenzeichen 14 Ca 3796/22 und 14 Ca 11727/22).