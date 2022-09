Interessant ist, dass »Verlässlichkeit« in ländlichen Regionen deutlich gefragter ist als in Städten – und in Ostdeutschland deutlich häufiger nachgefragt wird als in Westdeutschland.

In jeder vierten Stellenanzeige wurden 2021 explizit Deutschkenntnisse gefordert. 2018 war das nur bei jeder fünften angebotenen Stelle der Fall gewesen. Die Studienautoren folgern daraus, dass die Bereitschaft gestiegen ist, ausländische Fachleute einzustellen.