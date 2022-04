Wie wird man Tierärztin oder Tierarzt?

Wer in Deutschland Tierärztin oder Tierarzt werden möchte, muss an die Uni. Tiermedizin kann man an fünf staatlichen Hochschulen studieren , alle Studienplätze werden über das Portal hochschulstart.de vergeben. In Regelstudienzeit dauert das Studium fünfeinhalb Jahre oder elf Semester und beinhaltet auch ein Praktisches Jahr. Nach dem Staatsexamen beantragt man die Approbation, die staatliche Zulassung also, um selbstständig oder angestellt zum Beispiel in einer Praxis arbeiten zu können.



Außerdem besteht die Möglichkeit, zu promovieren oder eine Weiterbildung zur Fachtierärztin oder zum Fachtierarzt zu machen. Während man in der Humanmedizin in aller Regel einen Facharzt braucht, um Patientinnen und Patienten behandeln zu dürfen, weist der Fachtierarzt eine Spezialisierung aus: Man kann Zusatzqualifikationen für medizinische Gebiete erwerben, etwa in der Chirurgie oder Augenheilkunde, oder sich auf bestimmte Tiergruppen spezialisieren, zum Beispiel auf Pferde, Kleintiere oder Reptilien. Die Weiterbildung dauert noch einmal bis zu fünf Jahre.

Laut der Bundestierärztekammer gibt es in Deutschland insgesamt knapp 32.000 Tierärztinnen und Tierärzte , etwa ein Drittel davon ist niedergelassen. Gut 5000 Tierärztinnen und -ärzte arbeiten im öffentlichen Dienst: Um Amtstierärztin oder Amtstierarzt zu werden, legt man ein mehrjähriges Veterinärreferendariat mit Abschlussprüfung ab und arbeitet anschließend etwa in den Bereichen Fleischhygiene oder Lebensmittelüberwachung.