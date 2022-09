Anette (55 Jahre), Personalleiterin in einem Krankenhaus, fragt: »Wir suchen laufend Pflegekräfte. Besonders schwer tun wir uns bei Stellen mit Schichtdienst und Wochenendarbeit. Es gibt an sich schon wenige Bewerbungen, deswegen freuen wir uns immer, wenn ein passender Bewerber einen Arbeitsvertrag unterschreibt. Doch dann kommt der erste Arbeitstag und der neue Kollege taucht nicht auf. Anrufe, Mails, SMS – alles läuft unbeantwortet ins Leere. Diese Fälle sind leider keine Ausnahme mehr. Wir sind mittlerweile total ratlos: Was können wir tun?«