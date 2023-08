Den vermeintlichen Makel zum Vorteil machen

Sie müssen Ihrem Gesprächspartner vermitteln, was es mit dem vermeintlichen Makel auf sich hat. Wenn Sie plausibel erklären können, was Sie aus dieser Zeit vor allem über sich selbst gelernt haben, was Sie von einer erfolgreichen Zusammenarbeit erwarten und was Sie dafür einbringen werden, dann stehen die Chancen gut. Ganz nach dem Motto: Fehler machen ist in Ordnung, daraus lernen ist entscheidend.

Dazu kann Ihnen ein neues Selbstverständnis über diese Phase Ihres Werdegangs helfen.

Hier sind ein paar Fragen und Gedankenanstöße, die Sie auf diesem Erkenntnisweg unterstützen können. Reflektieren Sie diese einmal in Ruhe: