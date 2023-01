Wer seit mindestens sechs Monaten in einem Unternehmen in Deutschland fest angestellt ist, hat Anspruch auf Bildungsurlaub. Die Ausnahmen: In Baden-Württemberg muss man mindestens zwölf Monate im Unternehmen beschäftigt sein, Beschäftigten in Bayern und Sachsen steht gar kein Bildungsurlaub zu. Auch Azubis haben in vielen Bundesländern Anspruch auf den Extra-Urlaub, anders als etwa Studierende oder Rentner.

Ihn zu beantragen, funktioniert recht unkompliziert: Der Arbeitgeber spendiert bis zu zehn zusätzliche Urlaubstage für zwei Kalenderjahre, der Arbeitnehmer trägt die Kosten für ein als Bildungsurlaub anerkanntes Seminar. Einige davon werden durch die Krankenkassen bezuschusst, in einigen Bundesländern gibt es auch die Möglichkeit einer Bildungsprämie. Arbeitgeber dürfen den Bildungsurlaub nicht ablehnen, nur verschieben, und auch dafür brauchen sie gute Gründe; etwa wenn zu viele Mitarbeitende zur gleichen Zeit Urlaub planen oder ein wichtiges Projekt mit Frist ansteht. Der Bildungsurlaub muss in der Regel vier bis neun Wochen vor Beginn eingereicht werden. Eine Informationspflicht zu dem Extra-Urlaub hat der Arbeitgeber übrigens nicht.