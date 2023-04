Den Schock verdauen

Liebe Beate, lassen Sie uns einmal in Ruhe nachvollziehen, was hier passiert ist: Die Konfrontation mit den Gehaltsvorstellungen der anderen Personen, die sich von extern auf Ihre Stelle bewerben, hält Ihnen auf sehr direkte Art den Spiegel vor. Jetzt sind Sie aufgefordert, um weiter bei diesem Bild zu bleiben, der Realität in das abgeschminkte Antlitz zu blicken.

Was heißt das konkret? Sie erhalten durch diesen Ausschreibungsprozess die Chance, Ihre eigene Situation zu hinterfragen. Sie können schauen, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen, was gut läuft und was weniger gut, was Sie sich wünschen, wenn Sie wieder aus der Elternzeit zurückkommen und was es dazu braucht. Im nächsten Schritt können Sie daraus konkrete Handlungsmöglichkeiten ableiten, die für Sie zu einer zufriedenstellenden Lösung führen könnten.