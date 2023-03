Wer sich für weibliche Minderbezahlung interessiert, erfährt die Geschichten der Frauen überall. An der Hotelrezeption im ländlichen Österreich. Beim Seminar für Führungskräfte im Berliner Speckgürtel. Sie werden unter der Hand weitergereicht, in gedämpftem Tonfall, so wie man sich im Büro – etwas peinlich berührt, aber die Notwendigkeit der Frage vor Augen – nach einem Tampon erkundigt. Schon beim Mittagessen, mit Männern und Vorgesetzten am Tisch, ist das Thema wieder tabu.

Ich unterzeichne das Schweigegebot des ZDF nicht und kündige im Juni 2022 ganz regulär. Das Schweigen der Frauen nämlich hat Folgen für alle – auch für die Politik. In wenigen Tagen, am 7. März, ist es wieder so weit: Equal Pay Day. Das Anprangern der großen Ungerechtigkeit gehört bei den Verantwortlichen Jahr für Jahr zum guten Ton. Ansonsten unternimmt die Politik aber herzlich wenig.