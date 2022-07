Die Lösung lautet DAS = 24.

Die Zahl wird berechnet aus den Positionen der einzelnen Buchstaben eines Wortes im Alphabet. Beispiel US: U steht an Position 21 im Alphabet, S an Position 19. US ist deshalb die Zahl 21+19 = 40 zugeordnet. Für DAS erhalten wir: 4+1+19 = 24.

Die Idee zu diesem Rätsel stammt aus einem Video des Instagram-Kanals »teacher ayushi« .

