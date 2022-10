Im Topmanagement sind diese Einladungen Rituale, um Nähe herzustellen, sich zu bedanken, sich zu zeigen oder sich mit Gästen zu schmücken. Sie werden zu Akten der Identitätsbildung und der sozialen Verortung: Wer bin ich, wer will ich sein? Zu welcher Gruppe gehöre ich oder will ich gehören? Die Einladung, um die es hier geht, ist schon im Ansatz eine solche – wir sagen »Community«–Einladung. Auf jeden Fall ist es für Sie von Vorteil, wenn Sie sie so betrachten und sich schon jetzt auf diese Haltung einschwingen: Diesmal nicht, vielleicht nächstes Mal.

Souveränität, Gelassenheit, Großzügigkeit. Das zeigt allen Ihren Topmanagement-Habitus. Später entwickeln Sie dann vielleicht selbst eine dieser Einladen-und-eingeladen-werden-Dynamiken, bei denen es noch den Anschein hat, es ginge um berufliche Themen – sie werden jedoch nur genutzt, um persönliche Beziehungen zu knüpfen, auszubauen, zu pflegen. Sie sind der aktive Mittelpunkt, Sie gestalten selbst Ihre Einladungen.